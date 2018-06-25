Биржа: доллар продолжил падение
25 июня на первых торгах недели на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар продолжил падение. Напомним, перед выходными американская валюта подешевела более чем на копейку и опустилась ниже 2 рублей.
По итогам торгов 25 июня курс доллара снизился на 0,0013 рубля (0,07%) и составил 1,9948 рубля.
Курс евро снизился на 0,0049 рубля (0,21%) и составил 2,3226 рубля.
Курс российского рубля вырос на 0,0091 рубля (0,26%) и составил 3,1677 белорусского рубля за 100 российских, передает
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