Стук: Генпрокуратура выступает за дифференциацию ответственности при наркопреступлениях

Генеральная прокуратура Беларуси выступает за дифференциацию ответственности при наркопреступлениях в зависимости от количества вещества, которое распространялось. Об этом заявил 25 июня на пресс-конференции в Минске заместитель генерального прокурора Алексей Стук, передает БелаПАН .

Он напомнил, что в парламенте находится законопроект, предусматривающий снижение минимального наказания по некоторым составам преступлений в рамках «наркотических» статей УК (ст. 327—332). «Это даст возможность суду больше варьировать приговоры», — сказал Стук.

«Прокуратура выступает за определение ответственности все-таки в зависимости от количественных показателей, — добавил он. — Потому что по ряду количественных показателей наш список, который утверждает Министерство здравоохранения, не успевает. И, действительно, в судебной практике получается, что иногда за сбыт меньшего количества наркотика наказание получается больше. Я не беру в заслуги личность его (обвиняемого. — БелаПАН.), послужной список до того. Но для того, чтобы все-таки более четко руководствоваться различными показателями, мы сделаем свое предложение», — уточнил заместитель генпрокурора.

«Еще движение «Матери-328» поднимает вопрос о том, что нужно, если совместное в компании употребление и передача безвозмездная, то не считать это сбытом, — отметил Стук. — Генеральная прокуратура выступает против этого, потому что эти действия на первый взгляд кажутся безобидными. Но это ведь делается для чего? Для того, чтобы втянуть в дальнейшем. Первая апробация наркотиков, как правило, делается бесплатно — человек заглотил этот, так сказать, крючок и в дальнейшем стал постоянным потребителем и приобретателем».

Заместитель генпрокурора также сообщил, что за январь—май 2018 года количество связанных с незаконным сбытом наркотиков преступлений снизилось на 8,6% — с 2.536 до 2.319. «Рост отмечен в Минской области и Минске», — добавил он.