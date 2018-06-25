В ДТП с двумя пострадавшими обвиняется женщина-водитель, сдававшая на права в ГАИ 15 раз

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летней женщины-водителя в совершении ДТП, в котором пострадали два человека.

12 января около 7:40 автомобиль Geely Emgrand X7 под управлением 26-летней женщины на путепроводе на улице Ваупшасова в Минске выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane Scenic. Также участником ДТП стал следовавший за Renault автомобиль Toyota Carina.

В результате лобового столкновения Geely и Renault водителю второго причинены тяжкие телесные повреждения, а его пассажирке — менее тяжкие.

По выводам следствия, причиной ДТП стали неправильно примененные обвиняемой с учетом погодных и дорожных условий приемы управления автомобилем, в том числе совершение опережения впереди движущегося транспортного средства. Это, в свою очередь, привело к заносу автомобиля и выезду на полосу встречного движения.

Водительское удостоверение обвиняемая получила в 2014 году. При этом практический экзамен в ГАИ она сдавала 15 раз. Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

По завершению расследования, водителю автомобиля Geely предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. Свою вину женщина не признала.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета