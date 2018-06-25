Заместитель генпрокурора: с начала года в Беларуси осуждены 25 военнослужащих

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С начала 2018 года судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 25 военнослужащих: 23 солдат-срочников, двух прапорщиков и одного офицера. Об этом на пресс-конференции в Минске 25 июня сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук, передает БелаПАН.

По его словам, в основном военнослужащие признаны виновными в насильственных действиях по отношению к подчиненным, нарушении уставных взаимоотношений и превышении власти. «К виновным применяются достаточно жесткие меры наказания. В частности девять человек приговорены к лишению свободы, девять — к аресту», — уточнил Стук.

«Любому факту, какому-то сигналу неуставных отношений придается большое значение, проводится очень тщательная проверка и принимаются соответствующие решения, — подчеркнул заместитель генпрокурора. — После трагических событий, которые произошли в воинской части под Борисовом, усилены прокурорский надзор и профилактическая составляющая. Прокуроры чаще бывают в частях, проводятся внезапные проверки, оценивается состояние караульной службы, служебной дисциплины».

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Тэги: армия дедовщина Персона: Алексей Стук

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