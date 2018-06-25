В Беларуси запустили интернет-банк для юрлиц без ключей ЭЦП

«Альфа-Банк» первым в Беларуси запустил интернет-банк для юридических лиц, которым можно пользоваться без ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП). Платежи можно проводить на компьютере или планшете, работающем на любой операционной системе.

Ранее для совершения финансовых операций использовался USB-носитель. Он обеспечивал генерацию и хранение ключей ЭЦП. Альфа-Банк упростил этот механизм и предложил альтернативный способ.

Новый интернет-банк позволяет подписывать документы с помощью SMS с кодами. При отправке сообщений и передаче платежных документов банк использует многоуровневые криптографические механизмы защиты данных. Процесс соответствует всем требованиям белорусского законодательства и прошел независимую экспертизу в области безопасности.

Теперь белорусские бизнесмены могут круглосуточно совершать деловые операции в интернет-банке со всего мира и с любого устройства. Новая разработка также позволит сэкономить средства и время на сбор пакета документов, регистрацию, получение и перерегистрацию USB-носителей для удостоверения ЭЦП.

Получить консультацию по использованию интернет-банка или по банковским продуктам можно через круглосуточный онлайн-чат.