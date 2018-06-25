Австралиец стал миллионером после троекратного за месяц выигрыша в лотерею

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Житель Австралии выиграл в лотерею трижды за месяц и заработал миллионы австралийских долларов. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на информационный портал 9news.

Фото: скриншот / Channel 9

Карло Массети из города Сидней выиграл в лотерею дважды за одну неделю, сорвав куш в 2,5 миллиона австралийских долларов. Вскоре 59-летний счастливчик купил еще один билет и стал обладателем еще 48 тысяч австралийских долларов.

Массети нарушил свою анонимность, чтобы сделать крупное пожертвование на благотворительность. Он подарил 50 тысяч долларов отделению по лечению болезней сердца и легких в больнице Святого Винсента. «Я очень уважаю эту больницу и был рад помочь ей, чем могу», — заявил мужчина.

Массети признался, что если после первого выигрыша думал, что ему повезло, то после третьего убедился, что «кто-то присматривает за ним». Он добавил, что чуть не отказался от первого выигрышного билета, так как ему не понравились числа, но продавец убедил его все же взять его.

По его словам, за всю жизнь он пять раз выигрывал в лотерею крупные суммы. По данным издания, шанс выиграть в лотерею в Австралии составляет 50 к одному.

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Тэги: лотерея тройной выигрыш Персона: Карло Массети Город: Сидней

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