В Витебском районе вооруженные ножом и битой отец и сын учинили пьяную драку в кафе

В Витебском районе отец и сын подозреваются в нападении на посетителей кафе, передает БелаПАН .

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Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об особо злостном хулиганстве, жертвами которого стали пятеро человек. В совершении преступления подозреваются ранее судимые отец и сын.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, в ходе следствия установлено, что в ночь на 24 июня младший фигурант поссорился с компанией молодых людей в кафе поселка Руба Витебского района. Оценив силы оппонентов, он вызвал на подмогу 49-летнего отца — тот прибыл во всеоружии, захватив с собой биту и нож.

В ходе завязавшейся драки разгоряченные алкоголем отец и сын пошли в разнос, беспорядочно нанося удары посетителям.

С травмами различной тяжести, в том числе с ножевым ранением, в больницу было доставлено четыре человека в возрасте от 21 года до 26 лет.

Скрывшихся с места преступления агрессоров позже задержала милиция.

При этом 30-летний сын, чтобы избежать уголовного наказания, наутро обратился к медикам с жалобой на травму головы, а затем в милицию с заявлением о привлечении к ответственности избивших его неизвестных лиц.

При осмотре принадлежащего подозреваемому автомобиля Volkswаgen Golf следователи обнаружили следы крови и фрагмент железной трубы, а при осмотре дома в Витебском районе, где проживает второй фигурант, нашли одежду и обувь со следами крови.

Расследование продолжается. В ходе судебно-медицинских экспертиз предстоит установить степень тяжести и характер телесных повреждений как у потерпевших, так и подозреваемых.