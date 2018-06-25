Ученые установили пользу кофе для сердца

Эксперименты на мышах показали, что прием кофеина стимулирует работу митохондрий и облегчает восстановление тканей сердца после инфаркта.

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Белок — регулятор клеточного цикла оказался еще и усилителем энергетического обмена. В статье, опубликованной в журнале PLOS Biology, ученые описывают прежде неизвестную функцию белка р27 и показывают, что кофеин стимулирует его работу в клетках миокарда, способствуя восстановлению ткани после сердечного приступа, сообщает портал naked-science.ru .

Джудит Хэнделер из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне и ее коллеги исследовали белок p27, который играет большую роль в регуляции клеточного цикла и подавляет развитие опухолей. Им впервые удалось обнаружить р27 в митохондриях, «энергетических станциях» клеток, и показать, что белок стимулирует их работу. Он обеспечивает нормальную двигательную активность клеток эндотелия, необходимую для восстановления поврежденной сердечной ткани.

Аналогичный эффект был ранее продемонстрирован при приеме кофеина, поэтому ученые поставили эксперименты с лабораторными мышами. Животные получали кофеин с водой, в количестве, эквивалентном приему человеком четырех чашек в день, в течение 10 дней до искусственно стимулированного сердечного приступа. В результате нанесенные им повреждения тканям миокарда оказывались не столь обширными и восстанавливались быстрее. И наоборот: для ГМ-линии мышей с нарушенным синтезом р27 показана пониженная активность митохондрий в клетках сердечной мышцы.

Белок р27 есть и у человека. До сих пор считалось, что действует он лишь в ядрах клеток, контролируя их жизненный цикл. Однако теперь его можно назвать и усилителем энергетического обмена, а кофе — возможным защитником сердца. Эти взгляды совсем не похожи на существующие представления об опасности напитка для людей со слабой сердечно-сосудистой системой и, видимо, нуждаются в дополнительных проверках.