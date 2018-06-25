ЧМ-2018. Сборная России крупно проиграла уругвайцам

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В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 сборная России встречалась в Самаре с командой Уругвая и разгромно уступила — 3:0.

Фото: twitter.com

Южноамериканцы открыли счет на 10-й минуте после точного удара Луиса Суареса со штрафного. Через 13 минут они удвоили свое преимущество после автогола Дениса Черышева. Третий гол в ворота Акинфеева забил в концовке игры Эдинсон Кавани.

С 36-й минуты российская команда играла в меньшинстве после удаления Игоря Смольникова.

Благодаря этой победе сборная Уругвая финишировала на первом месте в турнирной таблице группы А, россияне — вторые.

Во второй игре команд этой группы сборная Саудовской Аравии в добавленное время вырвала победу у египтян — 2:1.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Россия-Уругвай Персона: Луис Суарес Денис Черышев Эдинсон Кавани Город: Самара

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