ЧМ-2018. Сборная России крупно проиграла уругвайцам

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 сборная России встречалась в Самаре с командой Уругвая и разгромно уступила — 3:0.

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Южноамериканцы открыли счет на 10-й минуте после точного удара Луиса Суареса со штрафного. Через 13 минут они удвоили свое преимущество после автогола Дениса Черышева. Третий гол в ворота Акинфеева забил в концовке игры Эдинсон Кавани.

С 36-й минуты российская команда играла в меньшинстве после удаления Игоря Смольникова.

Благодаря этой победе сборная Уругвая финишировала на первом месте в турнирной таблице группы А, россияне — вторые.

Во второй игре команд этой группы сборная Саудовской Аравии в добавленное время вырвала победу у египтян — 2:1.