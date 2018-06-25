Начался суд по делу бывшего руководителя издательства Белорусского экзархата

/ Происшествия
Просмотров: 108 Комментариев: 0

25 июня в суде Фрунзенского района Минска начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего бывшего руководителя директора издательства Белорусского экзархата Владимира Грозова.

Его обвиняют в завладении деньгами издательства более чем на 600 тысяч долларов, а также в нанесении ущерба на 1,9 млн долларов.

Как ранее сообщала Генеральная прокуратура, используя занимаемую должность, Грозов незаконно внес объекты усадебно-паркового комплекса второй половины XVIII века в деревне Семково Минского района в уставный фонд ООО «СЕО», в результате чего объекты недвижимости со статусом историко-культурной ценности перешли в собственность этой коммерческой организации. Грозов был основным учредителем и фактическим руководителем «СЕО».

К этой компании также перешло и право постоянного пользования земельными участками площадью 37,8408 га, на которых располагался усадебно-парковый комплекс.

Кроме того, обвиняемый, при ввозе в Беларусь из Германии транспортных средств и других товаров в адрес издательства уклонился от уплаты таможенных платежей более чем на 100 тысяч долларов.

 

 

Фото Сергея Балая

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Белорусский экзархат превышение полномочий нанесение ущерба Персона: Владимир Грозов

Другие материалы на эту тему:

В Могилеве суд взыскал 9 тысяч рублей с директора «Жилкомхоза»

В Могилеве суд взыскал 9 тысяч рублей с директора «Жилкомхоза»

Задержан очередной бизнесмен — глава холдинга Yaraw Эрнест Алексеев

Задержан очередной бизнесмен — глава холдинга Yaraw Эрнест Алексеев

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте