Миклош Хараcти: хотел бы доложить о прогрессе с правами человека в Беларуси, но его не было

Ощутимого прогресса в решении системных проблем в Беларуси не было достигнуто, поэтому необходимо сохранить международный контроль за ситуацией с правами человека в стране, заявил спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти, представляя свой доклад 25 июня на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Миклош Харашти. Фото: spring96.org

Харасти подчеркнул, что это его шестой доклад с 2012 года, когда он был назначен спецдокладчиком по Беларуси. Это также его последний доклад, так как срок полномочий дипломата в качестве спецдокладчика истекает 31 октября этого года.

«Я бы хотел доложить вам о прогрессе с правами человека за эти шесть лет, но его не было, — сказал Харасти. — В течение шести лет власти Беларуси не продемонстрировали никаких позитивных изменений по улучшению ситуации с правами человека».

Докладчик подчеркнул, что в марте 2018 года правоохранительные органы применяли «репрессии в отношении мирных демонстрантов, представителей политической оппозиции, правозащитников и независимых журналистов», задержав до и во время Дня Воли «более сотни человек».

Он отметил, что белорусские власти после освобождения в августе 2014 года политзаключенных впоследствии продолжили практику арестов политических оппонентов. В Беларуси по-прежнему затруднена регистрация и работа политических партий и общественных объединений, ограничены права на свободу собраний и ассоциаций.

Спецдокладчик выразил обеспокоенность в связи с поправками в закон о СМИ, которые «ликвидируют сохраняющиеся остатки свободы выражения мнений в интернете».

Харасти отметил, что белорусские власти продолжают игнорировать рекомендации правозащитных механизмов ООН, а также Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В докладе упоминаются блокировка доступа к сайтам belaruspartisan.org и charter97.org по решению Мининформа, преследования журналистов и блогеров. Отмечается, что в 2017 году на журналистов было наложено 69 штрафов более чем на 25 тыс. евро.

Вполне ожидаемым было выступление при обсуждении доклада выступление постоянного представителя Беларуси при ООН в Женеве Юрия Амброзевича, который сказал:

«От имени правительства Беларуси я должен в очередной раз заявить о принципиальном непризнании мандата специального докладчика». Сам доклад он назвал «политически мотивированным, однобоким и предвзятым документом», который «намеренно искажает реальность».

«Главная цель доклада, а точнее спонсоров этой резолюции, создавшей мандат, — это обоснование целесообразности сохранения давления на политическое руководство Республики Беларусь», заявил Амброзевич.

«Мы суверенное государство, — отметил представитель страны, — способное достаточно эффективно решать задачи развития общества, обеспечивать функционирование всех его систем, и не нуждаемся в каком-либо внешнем мониторинге, навязчивых советчиках и тем более в специальном докладчике Совета ООН по правам человека, чей пост был учрежден без согласия правительства Беларуси».