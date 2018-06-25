В гараже у задержанного директора «Белмедтехники» нашли денег на более 620 тыс. долларов

Комитет госбезопасности Беларуси вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения.

Валерий Вакульчик. Фото: БелаПАН

Как сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, за систематическое получение взяток задержаны ряд медицинских функционеров. В частности, за решение вопросов по государственной регистрации лекарств брал мзду директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок — директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак. «К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более 620 тыс. долларов в эквиваленте», — проинформировал Вакульчик.

Как сообщает БЕЛТА , среди фигурантов — также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Первый задержан за организацию проведения техобслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно. Второй — за заключение договоров по поставке медтехники и изделий медицинского назначения для нужд Министерства обороны, а также организацию и контроль оплат поставленной техники и изделий медицинского назначения.

Кроме того, задержаны ряд должностных лиц «Белмедтехники», которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок. «За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 «Получение взятки», 431 «Дача взятки» и 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» Уголовного кодекса задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием», — рассказал Валерий Вакульчик.

Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10—60%, в отдельных случаях — на 100%, сказал Вакульчик. Он напомнил, что Александр Лукашенко дал правительству поручение снизить стоимость лекарств. «При этом, что по понятным причинам осталось за кадром, Комитету государственной безопасности было поручено глубоко и всесторонне разобраться в причинах завышения стоимости лекарств и медицинского оборудования. Эта работа комитетом была проведена. В медицинской сфере вскрыты системные коррупционные проявления», — сказал председатель КГБ. Преступные схемы, использованные поставщиками медицинского оборудования и лекарств, в том числе по уклонению от уплаты налогов, предусматривали вывод сверхприбылей в виде незаконно полученных денежных средств на счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии, России и других странах. «Из них на взятки, без преувеличения, уходили миллионы долларов США. В результате обысков, добровольного возмещения ущерба, возврата незаконно полученных средств в доход государства уже поступило более 15 млн долларов. Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются», — сообщил глава КГБ.

Должностные лица системы здравоохранения получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию. Разовые незаконные вознаграждения доходили до 10 тыс. долларов, а отдельным должностным лицам — до 350 тыс. долларов. Ряд фигурантов предприняли попытки скрыться, в том числе за границей, что ускорило решение вопроса об их задержании и аресте. Председатель КГБ подчеркнул, что речь идет о чиновниках, в функциональные обязанности которых входило принятие решений о закупке медицинского оборудования и лекарств, а не о лечащих врачах системы здравоохранения страны.