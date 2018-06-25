Найден способ остановить распространение клеток четырех типов рака

Ученые еще на шаг приблизились к созданию эффективных методов противодействия раковым заболеваниям. Найдено химическое соединение, способное блокировать процесс распространения раковых клеток по телу.

Иллюстрация: naked-science.ru

«Движение — это ключ. Если раковые клетки распространятся по всему телу, они отнимут жизнь», — объяснил Раймонд Берган из Университета Орегона (Oregon Health and Science University).

Как сообщает портал fakty.ua со ссылкой на ScienceDaily, новое соединение, фигурирующее в материалах исследований под шифром KBU2046, замедляет подвижность раковых клеток, буквально замораживает их и уничтожает. В модели in-vitro вещество показало свою эффективность при взаимодействии с перерождающимися клетками молочной железы, предстательной железы, толстой кишки и легких.

Механизм работы противоракового агента состоит в том, что он усиливает экспрессию белков теплового шока. Эта группа белков давно изучается как способ стимулировать противоопухолевый иммунный ответ организма.

После того, как средство было испытано на мышах, ему предстоит следующий важный этап — клинические исследования на людях-добровольцах.

Напомним, ранее медики назвали три самых распространенных причины возникновения рака: табачный дым, лишний вес и избыточное воздействие ультрафиолета