Власти Минска заставили снять арт-объект, посвященный Светлане Алексиевич

Установка временного арт-объекта на здании по улице Октябрьская, 16 не была согласована с Мингорисполкомом и Минкультом.

Как сообщила Naviny.by директор по развитию Ulej.by Анна Самарская, снять инсталляцию потребовали в администрации Ленинского района Минска.

«Позвонил замглавы Ленинского района и потребовал в течение часа снять арт-объект. Он и его сотрудницы лично наблюдали, как мы снимаем со стены эту инсталляцию», — рассказала Анна Самарская.

Чиновников не устроило то, что организаторы разместили временный арт-объект на стене здания, которое объявлено историко-культурной ценностью.

«Мы ни одного шурупа в стену здания не вкрутили. Ничего не повредили. Думаем, перенести инсталляцию во двор ОК16», — рассказала представитель краудфандинговой площадки.

Naviny.by ранее сообщали, что на улице Октябрьской, 16 в Минске появился временный арт-объект, посвященный первому белорусскому лауреату Нобелевской премии писательнице Светлане Алексиевич. Он был приурочен к выходу сборника Алексиевич, изданном на белорусском языке.

Сегодня в культурном пространстве ОК16 состоялась презентация сборника, деньги на который собрали через краудфандинговую площадку Ulej.by.