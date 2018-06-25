«Паритетбанк» снова пытается купить украинский «Сбербанк»

«Паритетбанк» в очередной раз подал в Национальный банк Украины пакет документов для приобретения украинской дочки «Сбербанка».

«У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке. Решение о втором туре переговоров было принято Наблюдательным советом банка и является логичным продолжением инвестиционной стратегии развития ОАО «Паритетбанк», – цитирует слова председателя правления Сергея Белова пресс-служба банка.

Условия заявки не публикуются. Как сообщает пресс-служба банка, условия могут быть обнародованы в рамках регулярной международной финансовой отчётности банка только после положительного решения Нацбанка Украины, который должен одобрить сделку.

Напомним, в конце мая 2018 года в ОАО «Паритетбанк» сменился главный собственник — 99,83% акций банка, которыми ранее владело Управление делами президента, перешли Государственному комитету по имуществу.

В конце марта Нацбанк Украины отказался согласовать принадлежащему Управлению делами президента Беларуси «Паритетбанку» покупку украинской «дочки» «Сбербанка» России. Заявка была отклонена «в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины».

Ранее источники, знакомые с позицией Нацбанка Украины, указывали, что тот факт, что «Сбербанк (Украина)» станет «дочкой» не российского, а белорусского госбанка, вопросов не вызывало, а вот то, что главой Управления делами президента является Виктор Шейман, может создать проблемы», поскольку этот чиновник остается под санкциями США и Евросоюза.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Национальный банк Украины получил от белорусского «Паритетбанка» пакет документов на приобретение украинского дочернего банка «Сбербанка» России.

«Сбербанк» (Украина) принадлежит российскому «Сбербанку» и входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после введения Украиной санкций против «дочек» российских госбанков весной 2017 года, которые были продлены еще на год 6 марта 2018 года. Санкции запрещают украинским банкам проводить операции в пользу материнских структур.