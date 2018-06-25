Светлана Алексиевич: когда появляется хотя бы идея, то и мы вдруг выходим из подполья этого достоевского

Презентация пятитомного сборника переводов на белорусский язык произведений русскоязычной белорусской писательницы лауреата Нобелевской премии 2015 года Светланы Алексиевич «Голоса утопии» прошла вечером 25 июня в Минске.

Сборник вышел в издательстве «Логвинов». Проект финансировался за счет краудфандинга. На платформе Ulej.by удалось собрать более 230 тыс. рублей, соинвесторами выступили более 600 человек. Большинство из них пришли на презентацию и получили свои экземпляры книг. По информации организаторов, это самая большая сумма, которую удалось собрать в Беларуси в формате краудфандинга. Генеральным спонсором проекта выступил «Белгазпромбанк».

На презентации Алекисевич призналась, что предыдущие несколько переводов ее произведений на белорусский язык она считала неудачными, поэтому первоначально не поддержала предложение о новом проекте. Однако, по словам писательницы, свою роль сыграли переводчики, которых она назвала «лучшими ребятами». Над белорусскоязычными вариантами произведений работали литераторы Владимир Орлов, Андрей Ходанович, Борис Петрович, Валентин Акудович и Сергей Дубовец.

«Дело даже не во мне, — отметила писательница. — Когда я узнала о сумме, которая собрана, я поняла, что мы есть, что душа наша не совсем разочарована, что мы все-таки способны иногда проявляться, оживиться. Это говорит о том, что мы есть, только общей идеи нет, лидера нет. А когда появляется хотя бы идея, то и мы вдруг выходим из подполья этого достоевского. Это, конечно, здорово и внушает надежду на будущее».

Комментируя число жертвователей, Алексиевич напомнила о высказывании Александра Лукашенко, который 22 июня заявил, что «мы на фронте» и, если «не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги».

«Вас столько! Это говорит о том, что в состав никакого государства мы не войдем. Надо спокойно делать свое дело», — сказала литератор.

«Я, к сожалению, должна признать, что мои книги не история, они не о прошлом, — заявила Алексиевич. — К сожалению, мы еще бьемся в тисках этого прошлого. Прошлое оказалось не позади, а впереди нас, поскольку в 90-е годы мы не сделали того, что должны были сделать, и в результате получилось опять ощущение поражения. Но никакие авторитарные власти, никакие старые идеи не вечны. Жизнь движется, и никто не может повернуть биологию и время».

Председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико сообщил, что за счет банка издан дополнительный тираж сборника — около трех тысяч комплектов книг уже разослано или в ближайшее время будет направлено в библиотеки во всех регионах страны. «В Гродненской области ввели понятие достаточности книг и заявили, что в их библиотеках книг Светланы Алексиевич достаточно. Но это переводы книг, которых раньше не было», — отметил Бабарико и предложил библиотекарям из региона обращаться за экземплярами в частном порядке.