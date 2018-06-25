ЧМ-2018. Испания и Португалия довольствовались ничьими в матчах с Марокко и Ираном

Сборные Испании и Марокко сыграли в матче третьего тура группового тура чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 2:2.

На 14-й минуте счет открыл нападающий марокканцев Халид Бутаиб. Через пять минут испанцы сравняли счет — гол забил Иско. На 81-й минуте гол забил форвард сборной Марокко Юссеф Эн-Несири, вышедший на замену автора первого гола Бутаиба. В компенсированное время матча нападающий испанцев Яго Аспас установил конечный счет.

В матче третьего тура ЧМ – 2018 встречались также сборные Ирана и Португалии. Встреча проходила в Саранске и завершилась со счетом 1:1.

На 45-й минуте португальскую команду вывел вперед в счете Рикарду Куарежма. Спустя восемь минут Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который сам же и заработал. А на третьей компенсированной минуте второго тайма иранский форвард Карим Ансарифард реализовал 11-метровый, вырвав для своей команды ничью в этом матче.

Сборная Португалии заняла второе место в турнирной таблице группы B, а иранская команда с четырьмя баллами финишировала на третьей строчке и свое выступление на турнире закончила. Как и набравшая 1 очко сборная Марокко. Испанская команда набрала за три матча 5 баллов и выходит из группы B с первого места — теперь ей предстоит встреча со сборной России.