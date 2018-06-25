Функцию опеки в отношении недееспособных могут передать от Минздрава к Минтруда

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Генеральная прокуратура инициирует передачу функций органа опеки в отношении недееспособных граждан от Министерства здравоохранения к Министерству труда и социальной защиты.

Как сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук, в 2018 году Генпрокуратура вскрыла системные недостатки при оказании медицинской помощи социально уязвимым категориям граждан.

«В результате просчетов органов управления здравоохранением, невыполнения ими функции опеки сотни людей, признанных недееспособными вследствие психических заболеваний, остались без необходимой социальной помощи», — заявил Стук.

По требованию Генеральной прокуратуры правительство, Минздрав и Минтруда прорабатывают возможность изменения законодательства «на предмет возложения функций опеки на органы соцзащиты».

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Тэги: опека недееспособность Персона: Алексей Стук

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