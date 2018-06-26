Команда Диего Марадоны семь туров играет в чемпионате Беларуси без поражений

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Крупной победой брестского «Динамо» над «Городеей» со счетом 5:2 завершился 25 июня 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге (голы: Осучукву, 34, Милевский, 61, Савицкий, 76, 86, Седько, 90 — Позняк, 49, Пушняков, 79).

Фото dynamo-brest.by

Брестский клуб, председателем правления которого с мая является известный в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, не знает поражений семь туров (1 победа — 4 ничьи — 2 победы, разница мячей 13-7), отмечает БелаПАН.

Остальные результаты тура (22-25 июня): «Днепр» — «Торпедо» — 1:2 (Павлов, 22 — Русак, 71, с пенальти, Цыганков, 84); «Смолевичи» — «Неман» — 0:1 (Абуна Ндзана, 86); «Минск» — «Гомель» — 0:2 (Шрамченко, 9, Р.Волков, 21); «Слуцк» — «Динамо» Мн — 0:1 (Галович, 63); БАТЭ — «Шахтер» — 0:0; «Луч» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:3 (Грибовский, 77 — В.Климович, 6, Мышенко, 19, Юсов, 26); «Витебск» — «Ислочь» — 2:0 (Алисейко, 49, в свои ворота, Клопоцкий, 62).

Положение команд: БАТЭ — 32 очка (разница мячей 21-6), «Динамо» Мн — 28 (17-6), «Витебск» — 27 (18-8), «Шахтер» — 25 (15-5), «Неман» — 24 (14-10), «Слуцк» — 21 (16-10), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (13-9), «Динамо» Бр — 19 (20-17), «Ислочь» — 15 (8-12), «Смолевичи» — 13 (10-12), «Минск» — 10 (13-17), «Гомель» — 10 (6-14), «Днепр» — 10 (7-17), «Торпедо» — 10 (6-17), «Луч» — 9 (9-22), «Городея» — 7 (8-19).

Следующий тур пройдет 29 июня — 1 июля: «Гомель» — «Динамо» Бр, «Луч» — БАТЭ, «Ислочь» — «Слуцк», «Неман» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» — «Торпедо», «Динамо» Мн — «Днепр», «Шахтер» — «Смолевичи», «Городея» — «Витебск».

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Тэги: ФК Динамо-Брест футбол-Беларусь Персона: Диего Марадона

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