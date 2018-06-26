Алексиевич: за 40 лет я сложилась именно в этой языковой среде, и мне сложно взять и перейти на белорусский

Белорусская писательница лауреат Нобелевской премии 2015 года Светлана Алексиевич объяснила, почему она никогда не писала по-белорусски, а пользуется в творчестве только русским языком.

25 июня в Минске прошла презентации пятитомника произведений Алексиевич «Голоса Утопии», переведенных на белорусский язык.

По словам писательницы, раньше белорусскоязычным литераторам казалось, что из-за своего русского языка она «недостаточно белорусская».

«Трудно мне было объяснить, что русский мой язык — это язык, на котором говорит империя. И я должна была написать на этом языке, — отметила Алексиевич. — Потому что когда я была в Таджикистане, там говорили на русском, я была на Украине — там говорили на русском, то есть где бы я ни была — еще были [люди] из того времени».