Определились первые пары 1/8 финала ЧМ по футболу: стал известен соперник россиян

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25 июня завершился групповой этап в двух квартетах (А и В) на чемпионате мира-2018 по футболу, проходящем в России. Таким образом, определились первые пары участников 1/8 финала.

Занявшая второе место в группе А сборная России в первом раунде плей-офф встретится с выигравшей группу В Испанией. Эта встреча пройдет 1 июля в Москве и начнется в 17:00.

Выигравший группу А Уругвай в 1/8 финала сразится с Португалией, которая стала второй в квартете В. Эта встреча пройдет в Сочи 30 июня и начнется в 21:00.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018

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