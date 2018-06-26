В Беларуси снижаются проценты по кредитам для агробизнеса

Постановлением Совета Министров от 21 июня 2018 года № 477 в Беларуси снижаются проценты по валютным кредитам для агробизнеса. 26 июня документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Постановлением вносятся изменения в государственную программу развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы. Согласно документу банкам и Банку развития Беларуси предложено в 2016-2018 годах предоставлять директивные (льготные) кредиты субъектам, которые занимаются агропроизводством. Кредитование предусмотрено в белорусских рублях и иностранной валюте для реализации государственной программы и ее подпрограмм. Согласно постановлению, снижаются проценты по кредитам в российских рублях, в долларах и евро. Ранее банкам предлагалось предоставлять их в размере не более 21% и 12% годовых, уменьшенных на размер компенсации, соответственно. Теперь верхняя планка снижается до 13% в первом случае и до 8% — во втором.