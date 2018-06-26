Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Совмин снова
Новые ставки за 1 тонну:
- сырая нефть - 139,1 долларов (было 131,8);
- прямогонный бензин - 76,5 долларов (было 72,4);
- товарные бензины - 41,7 долларов (было 39,5);
- легкие, средние дистилляты - 41,7 долларов (была 39,5);
- дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла - 41,7 долларов (была 39,5).
Белорусское правительство поднимает пошлины несколько месяцев подряд. Весь объем экспортных пошлин зачисляется в республиканский бюджет и идет на погашение внешних задолженностей страны. Такой инструмент стал возможным благодаря соглашению заключенному белорусским правительством с российской стороной.
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