Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Совмин снова повысил экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Новые ставки за 1 тонну:

сырая нефть - 139,1 долларов (было 131,8);

прямогонный бензин - 76,5 долларов (было 72,4);

товарные бензины - 41,7 долларов (было 39,5);

легкие, средние дистилляты - 41,7 долларов (была 39,5);

дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла - 41,7 долларов (была 39,5).

Белорусское правительство поднимает пошлины несколько месяцев подряд. Весь объем экспортных пошлин зачисляется в республиканский бюджет и идет на погашение внешних задолженностей страны. Такой инструмент стал возможным благодаря соглашению заключенному белорусским правительством с российской стороной.