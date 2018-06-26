Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

/ Экономика
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Совмин снова повысил экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Новые ставки за 1 тонну:

  • сырая нефть - 139,1 долларов (было 131,8);
  • прямогонный бензин - 76,5 долларов (было 72,4);
  • товарные бензины - 41,7 долларов (было 39,5);
  • легкие, средние дистилляты - 41,7 долларов (была 39,5);
  • дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла - 41,7 долларов (была 39,5).

Белорусское правительство поднимает пошлины несколько месяцев подряд. Весь объем экспортных пошлин зачисляется в республиканский бюджет и идет на погашение внешних задолженностей страны. Такой инструмент стал возможным благодаря соглашению заключенному белорусским правительством с российской стороной.

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Тэги: пошлины нефть нефтепродукты

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