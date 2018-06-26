Комитет по правам человека Совета Европы призвал РФ вернуть обломки польского Ту-154

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Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы потребовал от России вернуть Польше обломки самолета.

Фото: wikipedia.org

Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы в Страсбурге поддержал проект резолюции о Смоленской катастрофе, в котором потребовал от России вернуть Польше обломки президентского самолета Ту-154М, сообщает Polskie Radio.

«Ассамблея призывает Россию немедленно и в тесном сотрудничестве с польскими экспертами передать обломки польского самолета Ту-154 соответствующим польским органом, чтобы не вызвать дальнейшее ухудшение их состояния», — говорится в принятой резолюции.

Работа над резолюцией продолжалась в течение нескольких лет. В октябре 2014 года проект был представлен в Парламентской Ассамблее Совета Европы, подписались под ним более 40 парламентариев. В 2015 году документ попал в комитет по правовым вопросам и правам человека, который его принял. Предлагается, чтобы отчет был принят ПАСЕ.

Напомним, польские власти в течение нескольких лет безуспешно требуют от России вернуть обломки президентского самолета Ту-154, который в апреле 2010 году потерпел крушение под Смоленском.

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Тэги: ПАСЕ Польша Ту-154М

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