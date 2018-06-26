В Кобринском районе бесправник на «Мерседесе» врезался в дорожный знак
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Днем 25 июня в Кобринском районе бесправник на «Мерседесе» врезался в дорожный знак.
За рулем «Мерседес-Бенц 320» ехал 35-летний житель деревни Андроново. В 14:40 на закруглении дороги он съехал в кювет и врезался в железобетонную стойку дорожного знака.
Водитель получил в ДТП телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию Брестской областной больницы.
В 2008 году мужчина был лишен прав за пьяную езду, сообщает
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