Фотофакт. На параде в Баку показали белорусские РСЗО «Полонез»

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В Баку на военном параде, посвященном 100-летнему юбилею Вооруженных сил Азербайджана, были показаны РСЗО «Полонез» белорусского производства.

Фото: armiya.az

На параде представлены свыше 240 единиц военной техники и более 70 летных средств, сообщают местные СМИ. Были показаны современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

Первый раз белорусские РСЗО были продемонстрированы 11 июня во время открытия новой воинской части ракетных войск Азербайджана. На фото, опубликованных пресс-службой президента Азербайджана с данного мероприятия, Алиев был запечатлен на фоне белорусских реактивных систем залпового огня «Полонез».

Армянская сторона выразила сожаление в связи с продажей Беларусью Азербайджану реактивных систем.

 

 

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Тэги: Полонез РСЗО «Полонез» Персона: Ильхам Алиев Город: Баку

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