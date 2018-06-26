Лукашенко: основной характеристикой национальной внешней политики является миролюбие

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Миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 июня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

«Беларусь — исключительно мирная страна. Мы хорошо помним уроки прошлого. Бережно относимся к настоящему. Вдумчиво — к будущему нашего Отечества. Поэтому основной характеристикой национальной внешней политики является миролюбие. В это слово вкладываются такие понятия, как многовекторность, сбалансированностъ, прагматичность и последовательность. Особенно во внешней политике. Наша страна выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Мы высоко ценим искренность, открытость, уважительное отношение к нам и готовы отвечать взаимностью», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

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Тэги: внешняя политика Персона: Александр Лукашенко

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