Лукашенко: основной характеристикой национальной внешней политики является миролюбие

Миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 июня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

«Беларусь — исключительно мирная страна. Мы хорошо помним уроки прошлого. Бережно относимся к настоящему. Вдумчиво — к будущему нашего Отечества. Поэтому основной характеристикой национальной внешней политики является миролюбие. В это слово вкладываются такие понятия, как многовекторность, сбалансированностъ, прагматичность и последовательность. Особенно во внешней политике. Наша страна выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Мы высоко ценим искренность, открытость, уважительное отношение к нам и готовы отвечать взаимностью», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА .