В Витебской области 25 июня погибли машинист тепловоза и водитель погрузчика
25 июня в Витебской области смертельные травмы получили машинист тепловоза и водитель погрузчика.
Утром в понедельник в локомотивном депо одного из предприятий областного центра скончался 48-летний машинист тепловоза.
Предварительно установлено, что около 10 часов машинист находился на задней площадке тепловоза, который выезжал из депо задним ходом. В ходе движения мужчину зажало между бетонной перегородкой локомотивного депо и кабиной движущегося локомотива.
В 16:15 на территории предприятия в Шумилинском районе при выполнении погрузочных работ на фронтальном погрузчике «Амкодор» 56-летний водитель выпал из кабины и получил телесные повреждения. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в медицинское учреждение,
Фото Следственного комитета
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