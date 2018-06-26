В Витебской области 25 июня погибли машинист тепловоза и водитель погрузчика

25 июня в Витебской области смертельные травмы получили машинист тепловоза и водитель погрузчика.

Утром в понедельник в локомотивном депо одного из предприятий областного центра скончался 48-летний машинист тепловоза.

Предварительно установлено, что около 10 часов машинист находился на задней площадке тепловоза, который выезжал из депо задним ходом. В ходе движения мужчину зажало между бетонной перегородкой локомотивного депо и кабиной движущегося локомотива.

В 16:15 на территории предприятия в Шумилинском районе при выполнении погрузочных работ на фронтальном погрузчике «Амкодор» 56-летний водитель выпал из кабины и получил телесные повреждения. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в медицинское учреждение, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета