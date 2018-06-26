В Беларуси этикетку на товаре по-белорусски делать необязательно

Новый закон «О защите прав потребителей» позволяет товаропроизводителям не указывать информацию о товаре на национальном языке.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли на своем сайте выступило с разъяснениями изменений и дополнений, которые вошли в обновленный закон «О защите прав потребителей». Закон подписан президентом 13 июня 2018 года и опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 22 июня.

Как отмечают в пресс-службе МАРТа, тема языка вызвала горячие споры. Большое количество обращений при работе над проектом касалось именно языковых версий этикеток товаров.

В обновленном законе появилась норма, позволяющая размещать информацию одновременно на двух государственных языках, однако товаропроизводитель не обязан предоставлять информацию о товаре по-белорусски. В законе учтено предложение о доведении информации «на белорусском и (или) русском языках» вместо закрепленной сегодня альтернативы – «на белорусском или русском языке».

Беларусь оказалась единственной страной в регионе, где товаропроизводители могут не указывать информацию о товаре на национальном языке.

Как сообщали Naviny.by, в Беларуси активно обсуждалась тема использования белорусского языка на упаковках товаров. Мнения производителей на этот счет разделились. Одни говорили, что это приведет к удорожанию продукции. Другие не видели дополнительных проблем и выступали за использование родного языка.

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» вступает в силу с 23 декабря 2018 г.