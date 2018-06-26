Видеофакт. На Зыбицкой девушка забралась на авто и повредила его
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Правоохранители разыскивают девушку, которая подозревается в повреждении автомобиля на улице Зыбицкой в Минске.
В Центральное РУВД столицы по факту повреждения автомобиля BMW 640i в ночь на 3 мая с заявлением обратился мужчина.
Было установлено, что рядом с автомобилем потерпевшего танцевала девушка, а спустя несколько минут она залезла на багажник BMW, чем нанесла повреждения машине,
На вид девушке 20-25 лет, среднего телосложения, волосы темно-русые.
Была одета: черные штаны, белая майка с черной полосой. При себе имела солнцезащитные очки.
Милиция просит граждан, обладающих информацией о разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 288-02-02; 8 (029) 173-15-75 либо по телефону 102.
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