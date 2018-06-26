Видеофакт. На Зыбицкой девушка забралась на авто и повредила его

Правоохранители разыскивают девушку, которая подозревается в повреждении автомобиля на улице Зыбицкой в Минске.

В Центральное РУВД столицы по факту повреждения автомобиля BMW 640i в ночь на 3 мая с заявлением обратился мужчина.

Было установлено, что рядом с автомобилем потерпевшего танцевала девушка, а спустя несколько минут она залезла на багажник BMW, чем нанесла повреждения машине, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

На вид девушке 20-25 лет, среднего телосложения, волосы темно-русые.

Была одета: черные штаны, белая майка с черной полосой. При себе имела солнцезащитные очки.

Милиция просит граждан, обладающих информацией о разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 288-02-02; 8 (029) 173-15-75 либо по телефону 102.