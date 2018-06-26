Умер российский поэт Андрей Дементьев

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Утром 26 июня в Москве в возрасте 89 лет после продолжительной болезни умер российский поэт и телеведущий Андрей Дементьев. Печальную весть РБК сообщила его жена Анна Пугач.

Фото из свободного архива Википедии

Дементьев — почетный член Российской академии художеств, состоял в Союзе писателей СССР. В 1981-1992 году был главным редактором журнала «Юность».

Он автор более 40 сборников стихов, его произведения переведены более чем на 10 языков мира. Кроме того, на его стихи написано более ста песен («Отчий дом», «Натали», «Каскадеры», «Лебединая верность»).

С конца 1980-х годов вел передачи на телевидение, в том числе «Воскресные встречи», «Клуб молодоженов» и «Добрый вечер, Москва». В 1997-2001 годах возглавлял бюро РТР (с 2001 год телеканал называется «Россия») в Израиле. С 2001 года вел еженедельную программу «Виражи времени» на «Радио России», последний выпуск которой вышел в эфир 23 июня.

Награжден многочисленными орденами, в том числе «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней и орденом Почета.

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Тэги: Россия кончина Персона: Андрей Дементьев Анна Пугач

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