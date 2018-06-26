В Барановичах в автобусе на контролера напал «заяц». Он был задержан милиционером-очевидцем

/ Происшествия
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Днем 25 июня в Барановичах местный житель 1977 года рождения ехал на автобусе, не оплатив проезд. Контролер попросила его предъявить билет. Пассажир отреагировал агрессией — набросился на женщину с кулаками.

Свидетелем произошедшего стал сотрудник милиции. Он задержал безбилетника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

 

Фото на ярлыке носит иллюстративный характер

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Тэги: котролер безбилетник Город: Барановичи

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