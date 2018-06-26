В Минске водитель сбил человека, купил ему водки и уехал

Правоохранительные органы разыскивают очевидцев и участника ДТП, которое произошло в начале нынешнего года на пересечении улиц Матусевича и Сердича.

Около 11:00 16 февраля мужчина 1953 года рождения переходил дорогу по переходу. На пешехода был совершен наезд седаном темного цвета. После непродолжительной беседы водитель автомобиля подвез пострадавшего к дому № 16 по улице Матусевича, съездил в магазин, купил бутылку водки, привез ее мужчине и уехал, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Фото ГАИ Минска

Очевидцев ДТП, граждан, которым что-либо известно о нем, либо узнавших человека на фотографиях, правоохранители просят позвонить по телефонам: (8 017) 239-60-20, (8 029) 603-77-17.