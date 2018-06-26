Лукашенко назначил нового главу Высшей аттестационной комиссии

Александр Гучок назначен новым председателем Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Такое решение принял 26 июня Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

До настоящего времени Гучок занимал должность заместителя председателя ВАК.

«Вы, наверное, требования мои знаете к вам, — заявил Лукашенко при назначении. — Это, можно сказать, особое подразделение, непосредственно подчиненное президенту. И, наверное, знаете предысторию и историю этого подчинения напрямую президенту. Могу напомнить: меня насторожили события в России, которые продолжаются до сих пор, когда за какие-то три или пять тысяч долларов можно было кандидатскую купить, а докторскую за 10 тысяч — тебе напишут, за руку заведут, куда надо, и ты получишь степень».

Лукашенко также добавил: «Меня это не просто насторожило в свое время, а испугало. Поэтому зная, что ученые, наука — это будущее нашей страны, да и настоящее... Наука — это очень важная сфера. И чтобы туда не попали случайные, я всегда под особым контролем держал это направление. И, естественно, исходя из этого подбирали руководителей. Я хочу, чтобы вы это понимали».

Лукашенко потребовал от нового руководителя ВАК «серьезного и принципиального отношения». «Хотелось бы, чтобы вы как настоящий ученый соответствующие требования предъявляли и к тем, кто будет стремиться стать ученым. И подсказывали вовремя и мне, и главе администрации те направления, на которые мы должны немедленно обратить внимание», — сказал он.