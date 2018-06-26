Бузовского назначили заместителем министра информации

В должности главы администрации Центрального района Минска Игорь Бузовский проработал 15 месяцев.

Александр Лукашенко сегодня принял ряд кадровых решений. Так, заместителем министра информации назначен Игорь Бузовский, который до этого занимал пост главы администрации Центрального района Минска.

На его место назначен Дмитрий Петруша, который ранее работал в ГПО «Белтопгаз».

Бузовский с декабря 2014 года по декабрь 2016 года занимал пост замглавы Администрации президента и отвечал за идеологию. В 2010–2014 годах он был первым секретарем Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

Игорь Бузовский родился в 1972 году в д. Кошелево Новогрудского района Гродненской области.