Пьяного колхозника убило бревном при краже топлива из комбайна

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Два работника одного из сельхозпредприятий Кричевского района выпили и попробовали украсть дизельное топливо из комбайна.

Фото: sk.gov.by

Для того чтобы наклонить комбайн и слить топливо из бака, они попытались подсунуть бревно под колесо. Однако бревно выскочило и ударило по голове одного из мужчин, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Второй участник кражи испугался и сбежал. Мужчина от полученных травм скончался.

Происшествие произошло 25 июня.

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Тэги: кража комбайн бревно Город: Кричев

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