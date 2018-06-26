Пьяного колхозника убило бревном при краже топлива из комбайна
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Два работника одного из сельхозпредприятий Кричевского района выпили и попробовали украсть дизельное топливо из комбайна.
Для того чтобы наклонить комбайн и слить топливо из бака, они попытались подсунуть бревно под колесо. Однако бревно выскочило и ударило по голове одного из мужчин, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Второй участник кражи испугался и сбежал. Мужчина от полученных травм скончался.
Происшествие произошло 25 июня.
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