Пьяного колхозника убило бревном при краже топлива из комбайна

Два работника одного из сельхозпредприятий Кричевского района выпили и попробовали украсть дизельное топливо из комбайна.

Фото: sk.gov.by

Для того чтобы наклонить комбайн и слить топливо из бака, они попытались подсунуть бревно под колесо. Однако бревно выскочило и ударило по голове одного из мужчин, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Второй участник кражи испугался и сбежал. Мужчина от полученных травм скончался.

Происшествие произошло 25 июня.