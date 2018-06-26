В Минске покажут мировые рекламные ролики с элементами эротики

В Минске пройдет «Ночь искушений»: покажут мировые рекламные ролики с элементами эротики и установят BDSM фотозону

В ночь с 7 на 8 июля кинотеатр Silver Screen в Galileo обещает зрителям полтора часа рекламных роликов, которые так или иначе обыгрывают тему отношений и страсти, а также премьеру французской мелодрамы с элементами эротики от каннского лауреата.

«Ночь искушений» начнется в 22:00. Перед началом программы и в перерыве гостей кинотеатра Silver Screen ждет BDSM-фотозона с суровыми госпожами и возможность ощутить себя в особенно пикантной обстановке. Призами в конкурсах послужит новая линейка презервативов и еще более интимные предметы, которые не купишь в обычном магазине.

Организаторы предусмотрели два развлекательных блока: подборку лучших рекламных видео с участием мировых брендов и показ фильма «Мектуб, любовь моя» режиссера Абделатифа Кешиша, получившего в 2014 году Каннскую пальмовую ветвь за картину «Жизнь Адель».

«Мектуб, моя любовь» выходит в Минске на две недели раньше, чем в России. Это интимная история молодого сценариста, который возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы — все здесь танцуют, купаются в море и занимаются любовью.