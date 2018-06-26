В День Независимости в Минске впервые в воздух поднимут дирижабль

В День Независимости 3 июля в Минске впервые в воздух поднимут дирижабль. Об этом сообщила 26 июня на пресс-конференции в Минске начальник отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Министерства культуры Инна Адамович, пишет БелаПАН .

По ее словам, частью военного парада станет театрализованное шествие «Мой родны кут», в котором примет участие две тысячи студентов, хореографические и вокальные коллективы. «Завершится театрализованный эпизод после ряда построений и пластических композиций премьерой песни, посвященной малой родине, — «Маленькая радзiма» в исполнении Инны Афанасьевой, детской вокальной группы продюсерского центра «Спамаш» в сопровождении хореографических детских коллективов Минска и тематического ряда», — сообщила Адамович.

Она также отметила, что в финале примут участие дети в одежде с названием всех городов, поселков городского типа как «олицетворение будущего малой родины». «В кульминационный момент в небо будет выпущена тысяча воздушных шаров и аэростат в форме сердца с надписью «Мая радзiма Беларусь», — рассказала чиновница.

Адамович сообщила, что 3 июля в 21 час возле стелы «Минск — город-герой» состоится гала-концерт белорусских исполнителей, который будет состоять из шести блоков, посвященных областям и столице.

2 июля в 16 часов во Дворце Республики состоится праздничный концерт, который также посвящен малой родине. В нем примут участие Ядвига Поплавская, Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко, Руслан Алехно и другие артисты и коллективы Беларуси.

Также 2 июля с 12 до 22 часов около Дворца Республики пройдет традиционная акция «Дзень вышыванкi».

Как сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков, 3 июля состоится более 20 праздничных мероприятий во всех районах города, которые будут сопровождаться концертами, конкурсами, спортивными соревнованиями и торговлей. С 11:30 до 23:00 в Верхнем городе пройдет концертная программа творческих коллективов и мастеров искусств. «Для проведения мероприятий выбраны удобные для жителей районов площадки, например около «Чижовка-Арены», в парках имени Павлова и «Солнечная долина», — подчеркнул Шестаков. По его словам, более подробная программа столичных мероприятий опубликована на сайте Мингорисполкома.

Изображение на ярлыке носит иллюстративный характер