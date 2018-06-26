Виктор Лукашенко посетил Российский университет спецназа в Чечне

Военный вуз в Гудермесе помощнику президента Беларуси показал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фото: vk.com/ramzan

Виктору Лукашенко рассказали о работе по подготовке специалистов высокой квалификации и показали десантирование с максимальной высоты.

«Виктор Александрович отметил, что возможности РУС очень высоки. И они могут быть использованы при повышении квалификации белорусских сотрудников спецназа», — написал в своем блоге в ВК Рамзан Кадыров.

«Вечером мы заехали на Лебединое озеро и за чашкой чая продолжили обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес», — добавил глава Чечни.

Разман Кадыров впервые посетил Беларусь в сентябре 2017 года. Он встречался с Александром Лукашенко и его сыном Виктором. Как сообщил позже Кадыров в своем блоге, с Виктором они обсудили вопросы национальной безопасности, которые «важны для любой страны и любого региона».

Руководитель Чечни тогда признался, что вместе со старшим сыном главы белорусского государства «уже давно являемся настоящими друзьями, между которыми сложились истинно братские отношения».

По словам Кадырова, он это ценит: «Двери Чечни и моего дома всегда открыты для Виктора Александровича!»