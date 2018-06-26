Лукашенко: я был в таком угнетенном состоянии после этой жары

Александр Лукашенко поручил северным и северо-восточным регионам «очень серьезно готовиться к уборочной». Это обусловлено потерями зерновых в южных регионах в связи с длительной засушливой погодой.

«Я посмотрел весь восток Беларуси за эти выходные. Дай бог, чтобы по всей стране такое было. Это даже как-то мне настроение подняло. Потому что я был в таком угнетенном состоянии после этой жары — я видел даже здесь, в центре, сколько вреда на легких почвах принесла засуха. Не говоря уже об отдельных регионах Гомельской, Брестской областей», — сказал Лукашенко.

Недавние дожди «немного поправили ситуацию», отметил официальный лидер, обращаясь к назначенным сегодня председателям Белыничского и Круглянского райисполкомов.