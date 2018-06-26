Белорусским студентам станет проще искать работу в Польше

/ Беларусь-ЕС
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В Польше запущен проект EdWork, который помогает студентам из Беларуси, Украины, России и Молдовы искать легальную работу в этой стране.

С помощью проекта можно найти как временную, так и постоянную работу для иностранных студентов, которые учатся в Польше, и для студентов иностранных вузов, сообщает «Виртуальная Польша».

Среди партнеров проекта крупные фирмы из сферы услуг, пищевой промышленности и логистики. Они уже заявили о готовности трудоустроить на период летних каникул 850 иностранных студентов.

Участие в программе бесплатное. Все вопросы по легализации пребывания в Польше, устройстве на работу, обеспечению жильем решают организаторы проекта.

«На начальном этапе проект длится от одного до трех месяцев. Далее мы предполагаем возможность найти молодежи из Восточной Европы работу в Польше, совместимую с обучением в польских вузах», — сказал Кирилл Салата, уполномоченный по интернационализации высшего образования Парламента студентов Польши, под патронатом которого находится проект EdWork.

Стратегическим партнером является Группа EWL — одна из крупнейших польских компаний, которая занимается трудоустройством иностранцев в Польше.

На начало 2018 года в Польше обучалось более 72 тысяч иностранных студентов из примерно 160 стран, больше всего — из Украины и Беларуси.

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Тэги: Беларусь-Польша обучение в Польше работа в Польше Персона: Кирилл Салата

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