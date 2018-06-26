Трамп рассказал об отношениях с женой: мы никогда не ладили так хорошо, как сейчас

Президент США Дональд Трамп рассказал, что у них с супругой Меланией никогда прежде не было таких хороших отношений. Об этом глава государства заявил на встрече со своими сторонниками в Южной Каролине, передает lenta.ru со ссылкой на The Daily Express.

«У нас никогда не было такого времени, как сейчас. И никогда не было таких высоких результатов опросов общественного мнения, как сейчас», — сообщил он.

При этом хозяин Белого дома раскритиковал СМИ. По его словам, когда жена перенесла операцию на почке, сообщалось, что она якобы делала себе подтяжку лица или вовсе переехала от Трампа.

Глава государства также подчеркнул отменный стиль своей супруги и добавил, что она «провела огромную работу на посту первой леди».

Люди, которые знают Меланию лично, свидетельствуют, что в жизни она очень вежливый, приятный и спокойный человек, который физически не способен никого обидеть, пишет meduza.io. «Миссис Трамп — отзывчивая жена, хорошая мать и просто прекрасный человек», — охарактеризовала первую леди бывшая супруга Руперта Мердока в интервью New York Times. Другие отмечают, что Мелания — это живое воплощение бренда Трампа, символ успеха в классическом его понимании. Сама Мелания признается, что за долгие годы научилась невосприимчивости к чужим нападкам — а это нужно как моделям, так и политикам.

В середине мая в Белом доме сообщили, что 48-летняя Мелания перенесла операцию на почке в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Она прошла процедуру эмболизации. Президент США пояснил, что все прошло успешно. 19 мая первая леди вернулась в Белый дом.