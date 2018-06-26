Житель Бобруйска едва не утопил в канаве автомобиль собутыльника

Житель Минского района 21 июня приехал к другу в деревню Рачица Узденского района. Приятели отметили встречу выпивкой, в которой участвовал и житель Бобруйска, работающий животноводом в местном хозяйстве.

Как сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси, ночью бобруйчанин улучил момент и, взяв со стола ключ от автомобиля, проник в принадлежавшую другому гостю Honda CR-V — решил покататься. Еще не выветривший хмель своевольник, естественно, не справился с управлением — недалеко от дома автомобиль съехал в кювет и дальше в шедшую вдоль дороги канаву. Самостоятельно выбраться из водоема мужчина не мог, тем более что и Honda получила какие-то повреждения. Он вернулся к месту ночлега и сообщил хозяину авто, что обнаружил его машину в канаве.

Владелец авто тотчас сообщил о случившемся в дежурную службу Узденского РОВД. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Бывший в ее составе специалист Узденского райотдела Госкомитета судебных экспертиз зафиксировал следовую информацию, изъял для исследований след пальца руки и чехол с руля автомобиля.

След пальца руки при проверке экспертами Минского областного управления по автоматизированной идентификационной дактилоскопической системе совпал со следом пальца руки бобруйчанина — любителя «покататься». Прижатый фактами злоумышленник сознался в содеянном.

Назначены также генотипоскопическая и дактилоскопическая экспертизы, результаты которых поспособствуют пополнению доказательной базы.

Узденским райотдел СК возбудил в отношении жителя Бобруйска уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса (неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения (угон).

Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси