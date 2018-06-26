Зампред Белорусской партии «Зеленые»: власти блокируют проведение «Островецкого шляха»

Около десятка человек приняли участие 26 июня в акции «Островецкий шлях» в Радошковичах, сообщил БелаПАН заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

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«Мы возложили венок к памятнику Янке Купале. Потом к нам подошли представители правоохранительных органов и местной администрации, сказали, что в случае если не разойдемся, будут вынуждены трактовать наши действия как несанкционированное мероприятие», — сказал он.

Кучук также сообщил, что участники мероприятия не смогли провести заседание круглого стола, так как кафе, в котором оно планировалось, было внезапно закрыто. «Власти блокируют все активности по проведению «Островецкого шляха», — заявил политик.

Первоначально планировалась проведение в Радошковичах акции в виде шествия и митинга, однако Молодечненский райисполком отказал в их проведении. Чиновники обосновали отказ тем, что были нарушены сроки подачи заявки — она была зарегистрирована в исполкоме 12 июня. «Решение странное. Ведь заявка была направлена в Молодечненский райисполком заказным письмом 11 июня, то есть в установленные законом сроки — за 15 дней до проведения акции», — сказал Кучук.

В этом году оргкомитет «Чернобыльского шляха» (ежегодно проходит 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС) решил проводить акции каждый месяц 26-го числа в городах и поселках, расположенных между Минском и Островцом: в Заславле, Радошковичах, Молодечно, Вилейке, Сморгони, Ошмянах. Серия акций должна завершиться 26 ноября в Островце.

Акция в Заславле также не была разрешена. Власти объяснили отказ тем, что заявка должна была подаваться не в местный горисполком, а в Минский райисполком. В итоге 26 мая в Заславле около двух десятков активистов различных демократических партий и организаций посетили памятные места города и провели круглый стол по атомной проблематике.

Несмотря на это, участникам мероприятия стали поступать протоколы по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Они составлены в отношении Кучука, Вячеслава Сивчика, Игоря Лялькова, Яна Логвиновича и других.