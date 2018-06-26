Беларусь получила статус ассоциированного члена Научного комитета антарктических исследований

Беларусь претендует на статус консультативной стороны Договора об Антарктике. Для его получения необходимо быть членом Научного комитета по антарктическим исследованиям (СКАР).

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Белорусскую сторону в СКАР будет представлять Национальная академия наук, которая получит прямой доступ к результатам антарктических исследований и сможет участвовать в разработке и определении приоритетов для них, передает БелаПАН .

Как сообщает пресс-служба НАНБ, СКАР может помочь ученым Беларуси в реализации национальной антарктической исследовательской программы, налаживании научных связей, сотрудничества и развитии партнерских отношений с исследовательскими программами и учеными из других стран.

Беларусь планирует получить статус консультативной стороны Договора об Антарктике в 2019-2020 годах. В настоящее время его участниками являются 53 государства. Из них 29, чьи исследователи наиболее активно участвуют в изучении Антарктиды, имеют статус консультативных членов (имеют право голоса).

В 1991 году был подписан Мадридский протокол, вступивший в силу в 1998-м. Согласно этому документу, на территории Антарктики запрещается добыча любых ископаемых в течение 50 лет. В 2048 году текст протокола должен быть пересмотрен.