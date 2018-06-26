Беларусь получила статус ассоциированного члена Научного комитета антарктических исследований
Беларусь претендует на статус консультативной стороны Договора об Антарктике. Для его получения необходимо быть членом Научного комитета по антарктическим исследованиям (СКАР).
Белорусскую сторону в СКАР будет представлять Национальная академия наук, которая получит прямой доступ к результатам антарктических исследований и сможет участвовать в разработке и определении приоритетов для них, передает
Как сообщает пресс-служба НАНБ, СКАР может помочь ученым Беларуси в реализации национальной антарктической исследовательской программы, налаживании научных связей, сотрудничества и развитии партнерских отношений с исследовательскими программами и учеными из других стран.
Беларусь планирует получить статус консультативной стороны Договора об Антарктике в 2019-2020 годах. В настоящее время его участниками являются 53 государства. Из них 29, чьи исследователи наиболее активно участвуют в изучении Антарктиды, имеют статус консультативных членов (имеют право голоса).
В 1991 году был подписан Мадридский протокол, вступивший в силу в 1998-м. Согласно этому документу, на территории Антарктики запрещается добыча любых ископаемых в течение 50 лет. В 2048 году текст протокола должен быть пересмотрен.
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