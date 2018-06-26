ЧМ-2018. Перу победила Австралию, а Франция и Дания разыграли унылую ничью

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Австралии и Перу. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой южноамериканской команды со счетом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счет записали Андре Каррильо и Хосе Паоло Герреро, отличившиеся на 18-й и 50-й минутах.

Как передает портал championat.com , сборная Перу лишилась шансов на выход из группы С еще до сегодняшнего матча. Австралия при определенных раскладах могла рассчитывать на выход в плей-офф ЧМ-2018 только в случае победы над перуанцами. Таким образом, обе команды завершили выступления на турнире.

Сборные Дании и Франции провели матч заключительного тура группового этапа. Встреча прошла на московском стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 0:0.

Сборная Франции набрала 7 очков и вышла из группы C в плей-офф чемпионата мира с первого места. Национальная команда Дании (5) также получила путевку в следующую стадию турнира со второй строчки турнирной таблицы группы C. Соперники команд в 1/8 финала чемпионата мира определятся сегодня, 26 июня, после матчей группы D Нигерия — Аргентина и Исландия — Хорватия.