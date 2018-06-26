Би-би-си: почти все ключевые должности в Чечне занимают родственники, друзья и односельчане Кадырова

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзана Кадырова и на близких к нему людей. Русская служба Би-би-си посчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники.

Как отмечает meduza.io , в Чечне ничего странного в этом не видят. Сам Кадыров не скрывает, что назначает на ответственные должности близких ему людей, которых зачастую называет «дорогими братьями».

Журналисты Би-би-си выделили 18 ключевых фигур в законодательной власти, силовых структурах и бизнесе региона, принимающих самые важные решения. Среди них оказалось восемь друзей Кадырова, трое его родственников и двое односельчан.

Тремя наиболее влиятельными людьми в Чечне после главы региона являются депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и командир СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов — все они близкие друзья Кадырова (Делимханова в СМИ называют дядей главы региона, однако Би-би-си отмечает, что это, скорее всего, не так).

Среди руководителей силовых структур Чечни — четыре близких друга Кадырова, девять его односельчан, двое племянников, а также соратники его отца Ахмата Кадырова и родственники Адама Делимханова. Из 73 членов правительства и парламента Чечни на руководящих должностях 19 родственников и 14 односельчан Кадырова.

Финансовые потоки тоже контролируются родственниками Кадырова. Фонд имени Ахмата Кадырова, который Би-би-си называет главным финансовым органом Чечни, возглавляет мать главы республики Аймани Кадырова, а его вице-президент — жена Кадырова Медни.

Сам Кадыров уже меняет подход к назначению кадров. Если раньше должности занимали, в основном, люди, связанные с прошлым семьи Кадыровых, то в последнее время глава республики окружил себя молодежью из числа родственников. Так, например, новый мэр Грозного — сын сестры Рамзана, начальник УГИБДД — сын другой сестры, еще один племянник возглавляет фонд по поддержке предпринимательства и, наконец, сын родного брата Рамзана возглавил район, в котором жил и вырос глава Чечни.