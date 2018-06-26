На парковке в Минске таксист жестоко избил пенсионера

В Центральное РУВД Минска обратилась женщина, которая сообщила о том, что на парковке возле дома неизвестный избил пожилого человека, после чего скрылся.

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По информации официального представителя РУВД Елены Свиридовой, инцидент произошел 18 июня у дома по улице Веры Хоружей. Сотрудники милиции установили, что потерпевший — 69-летний мужчина — ожидал, пока женщина освободит парковочное место, чтобы поставить свой автомобиль. В это время к дому подъехал еще один мужчина. Авто пенсионера закрывало ему проезд во двор, и водитель попросил освободить дорогу.

Пожилой человек пояснил, что ему нужно несколько минут для того, чтобы припарковаться, на что подъехавший отреагировал оскорблениями и несколькими ударами в грудь и в ногу. В результате у пенсионера пришлось госпитализировать — у него диагностирован закрытый перелом правой голени со смещением.

Сотрудники угрозыска РУВД установили и задержали агрессора, им оказался 52-летний водитель такси. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.