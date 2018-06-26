На парковке в Минске таксист жестоко избил пенсионера
В Центральное РУВД Минска обратилась женщина, которая сообщила о том, что на парковке возле дома неизвестный избил пожилого человека, после чего скрылся.
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Пожилой человек пояснил, что ему нужно несколько минут для того, чтобы припарковаться, на что подъехавший отреагировал оскорблениями и несколькими ударами в грудь и в ногу. В результате у пенсионера пришлось госпитализировать — у него диагностирован закрытый перелом правой голени со смещением.
Сотрудники угрозыска РУВД установили и задержали агрессора, им оказался 52-летний водитель такси. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
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