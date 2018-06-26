Фотофакт. Военные строят мост через Вилию вблизи строящейся БелАЭС

Военнослужащие 30-й отдельной железнодорожной бригады транспортных войск строят капитальный мост через реку Вилия в Островецком районе Гродненской области.

Фото: Кирилл Франскевич / ИА «Ваяр»

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на сайте Министерства обороны Беларуси, мост возводится недалеко от строящейся Белорусской атомной электростанции.

«Переправа в четыре раза сократит путь между двумя пограничными заставами, что позволит оперативно реагировать на изменение обстановки в районе государственной границы близ БелАЭС», — говорится в сообщении.

В эти дни завершается установка пролетных строений. Береговая часть сооружения будет по элементам смонтирована с суши, монтаж же русловой части пролета, собранной отдельно, будет вестись с помощью плашкоута — грузового судна с малой осадкой.

Планируется, что мост будет готов осенью нынешнего года.