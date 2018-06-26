Минчанин с уголовным прошлым стрелял по прохожим из окна своей квартиры

Сотрудники специального подразделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержан 37-летний минчанин, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, расположенной на улице Орловская, 23.

Из окон этого дома велась стрельба. Фото из социальных сетей.

Как сообщает сайт столичной милиции, в 18:12 в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступил звонок от очевидца, который сообщил, что неизвестный из окна своей квартиры ведет стрельбу по проезжающим машинам, целится в прохожих. По названному адресу были направлены патрульные наряды, а также сотрудники спецподразделения ОМОН.

Была оцеплена прилегающая к дому территория и приняты меры по обеспечению безопасности граждан. Как сообщили БелаПАН очевидцы, спецназовцы взяли расположенную на третьем этаже квартиру штурмом. При этом использовались свето-шумовые боеприпасы.

Стрелок был задержан, им оказался 37-летний минчанин, уже не раз отбывавший срок за хулиганство. Предположительно, он стрелял по прохожим и автомобилям из пневматической винтовки. К счастью, пострадавших граждан нет, разве что повреждены стекла нескольких машин.

Задержанный доставлен в Центральное РУВД Минска, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.