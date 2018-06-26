Минчанин с уголовным прошлым стрелял по прохожим из окна своей квартиры
Сотрудники специального подразделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержан 37-летний минчанин, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, расположенной на улице Орловская, 23.
Как
Была оцеплена прилегающая к дому территория и приняты меры по обеспечению безопасности граждан. Как сообщили БелаПАН очевидцы, спецназовцы взяли расположенную на третьем этаже квартиру штурмом. При этом использовались свето-шумовые боеприпасы.
Стрелок был задержан, им оказался 37-летний минчанин, уже не раз отбывавший срок за хулиганство. Предположительно, он стрелял по прохожим и автомобилям из пневматической винтовки. К счастью, пострадавших граждан нет, разве что повреждены стекла нескольких машин.
Задержанный доставлен в Центральное РУВД Минска, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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